Keine Störung

Zum ersten Mal fand parallel das Reitturnier auf dem Gestüt Sengelen gleich nebenan statt. Anders als befürchtet stellte sich jedoch heraus, dass sich beide Veranstaltungen nicht gegenseitig störten. Reitturnier-Organisator Volker Trefzger sagte bei einem Besuch unserer Zeitung am Samstag, er sei am Freitag wegen der lauten Musik vom Festival „etwas angespannt“ gewesen. Aber letztlich habe die Musik seine Veranstaltung nicht gestört. Er kündigte nichtsdestotrotz an, dass das Reitturnier nicht mehr am gleichen Wochenende wie das Holzrock-Festival stattfinden soll. Das Miteinander der beiden Veranstaltungen war auch deswegen unproblematisch, da es keine Konkurrenz um Parkplätze gab – Holzrock ist ein autofreies Festival. Einige Mitarbeiter des Festivals hielten an der Einfahrt zum Festivalgelände Wache und entfernten den Absperrzaun nur, wenn Besucher des Reitturniers auf der Wiese parken wollten. Auf der Grünfläche daneben zelteten – wir immer – einige Besucher des Festivals.

Das Non-Profit-Festival lebt vom Engagement seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter, meist junge Erwachsene, die sich freuen, mit Gleichgesinnten eine gute Zeit zu verbringen.