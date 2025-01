Holzversteigerung: Hauger Holz bleibt heißer Hit

Die Holzsteigerig – seit über 180 Jahren eine feste Größe z’ Hauge – ist ein kleines Volksfest. Das Komitee plant das Ereignis alljährlich von langer Hand. Der Musikverein sorgte für flotte Unterhaltung. Außerdem fand ein Sägewettbewerb (Wälderwettkampf) statt. Schließlich lockte eine attraktive Tombola, deren Erlös einer sozialen Einrichtung in der Stadt zugutekommt.

Nachdem die Veranstaltung bis vor etlichen Jahren noch im Adlernäscht stattgefunden hatte, kehrte sie Anfang 2006 zur Saatschulhütte zurück. Damit das Holz nicht so weit transportiert werden muss, findet die Steigerig immer in dem Teil des Waldes statt, in dem gerade der Einschlag ist. Ortsvorsteher Schlecht freute sich wiederum auf die beinahe wichtigste gesellschaftliche Veranstaltung im Dorf an der Sonne: „Des würd‘ wieder e riesige Gaudi“, prophezeite er im Vorfeld. Und er täuschte sich nicht.