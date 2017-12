Honduras Honduras-Krise: Massenproteste und Tote nach Wahl

21:21 Wehmut und Emotionen: Köln-Spieler verabschieden Stöger und Schmid

Köln - Mit großer Wehmut und bemerkenswerten Lobesworten haben die Fußballer des Bundesligisten 1. FC Köln ihre beurlaubten Trainer Peter Stöger und Manfred Schmid verabschiedet. "Danke für alles, ihr zwei. Dass man in diesem Geschäft noch so zwei schwer korrekte Menschen findet, kommt nicht oft vor", schrieb Konstantin Rausch bei Instagram." Mittelfeldspieler Marco Höger schrieb: "Vielen Dank für eine großartige Zeit! Ihr seid zwei überragende Menschen!!!" Sehr bewegend schrieb auch Leonardo Bittencourt. "DANKE für euer Vertrauen!! DANKE für eure Loyalität !! DANKE für eure Menschlichkeit!!"

20:50 Honduras-Krise: Massenproteste und Tote nach Wahl

Tegucigalpa - Rund eine Woche nach der Präsidentschaftswahl droht die Lage in Honduras wegen massiver Wahlfälschungsvorwürfe gegen Präsident Juan Orlando Hernández zu eskalieren. Zwei Menschen starben bei Protesten. Eine von der Regierung wegen der Proteste verhängte Ausgangssperre zwischen 18.00 und 6.00 soll zehn Tage gelten. Noch immer gibt es kein Endergebnis der Wahl. Am Sonntag kam es zu Massendemonstrationen im ganzen Land - dazu hatte Ex-Präsident Manuel Zelaya aufgerufen. Das deutsche Außenministerium riet Reisenden zu erhöhter Vorsicht.

19:55 Trump: Ruf des FBI ist so ramponiert wie noch nie

Washington - Nach immer neuen Schlagzeilen um die Ermittlungen in der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump das FBI und insbesondere dessen früheren Chef James Comey scharf angegriffen. "Nach Jahren von Comey als Leiter, mit der vorgetäuschten und unehrlichen Clinton-Untersuchung, ist die Reputation des FBI ramponiert - so schlimm wie nie in der Geschichte!", schrieb Trump auf Twitter. Mit der Clinton-Untersuchung bezog sich Trump auf Comeys Ermittlungen in der E-Mail-Affäre um Ex-Außenministerin Hillary Clinton, die aber nicht zu einer Anklage geführt hatten.

19:28 Anwalt: Yücel in der Türkei nicht mehr in Einzelhaft

Istanbul - Der in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel ist nicht mehr in Einzelhaft. Der deutsche Reporter sitze zwar immer noch in einer Einzelzelle, habe aber inzwischen Zugang zu einem Gefängnishof, den er sich mit einem ebenfalls inhaftierten türkischen Journalisten teile, sagte Yücels Anwalt Veysel Ok der dpa. Zunächst hatte Yücels Arbeitgeber, die Tageszeitung "Die Welt", darüber berichtet. Bisher war Yücel jeder Kontakt zu Mitgefangenen unmöglich. Yücel sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Ihm wird Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.