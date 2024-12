Hospiz am Buck: Ein Licht verbreitet Hoffnung und Zuversicht

Zitiert wurden Gedanken und Gefühle aus unterschiedlichen, meist ganz persönlichen Lebenssituationen. Für gediegene musikalische Umrahmung sorgte der Chor „Canto Allegro“ unter Leitung des Kirchenmusikers Andreas Mölder, der auch am Keyboard begleitete. Zusätzlich bereichert wurde die Feier mit erhebenden Trompetenklängen von Mario Richardt und Mike Dietsche. Feinen alkoholfreien Glühwein servierte Frieder Speck.

Das einzige stationäre Hospiz in der Region zwischen Konstanz und Freiburg wird um sechs auf zwölf Plätze erweitert. Sie werden im Endausbau auf zwei Stationen für sterbenskranke Menschen zur Verfügung stehen. Ausschreibung und Planung sind im Gang. Die Bauarbeiten in Lörrach-Stetten sollen in Kürze beginnen. Mit der Fertigstellung wird 2026 gerechnet.

Lange Warteliste

Der Bedarf an weiteren Plätzen sei dringend, verweist Einrichtungsleiterin Graziella Scholer auf die lange Warteliste. Zunächst wurde ein neues Hospiz in Tallage ins Auge gefasst – auf dem Areal der einstigen Filialkirche „Heilige Familie“ an der Käppelestraße, die in den Jahren 1965 bis 1967 errichtet und 2016 profaniert wurde und seither zum Verkauf steht.