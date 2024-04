Hospizarbeit in der Schule: „Am Ende zählt der Mensch“

Abschied, Tod und Sterben

Die Themen: Abschied, Tod und Sterben – und eine wichtige Erkenntnis gleich zu Beginn: „Auch in der letzten Lebensphase eines Menschen geht es um das Leben: Was haben wir erlebt? Was möchten wir noch erleben? Einer sieht die ganz persönlichen Meilensteine, ein anderer würde vielleicht gerne etwas korrigieren“, begann Sofie Harscher das Gespräch mit einem Blick auf die ausgelegte Lebensspirale in der Mitte.

Facetten des Verlusts

Durch eine Übung konnten die Schüler nachempfinden, wie unterschiedlich sich Verlust anfühlen kann. Die dabei wahrgenommenen Gefühle reichten von Unsicherheit, Wut, Angst, Machtlosigkeit und Verzweiflung hin zu Erleichterung und Dankbarkeit für das, was ist, war oder bleibt. Die Bandbreite an Gefühlen machte deutlich, wie herausfordernd und intensiv die Gefühlswelten sterbender Menschen und deren Angehörigen sein können. „Am Ende zählt immer der Mensch“, betonten die Koordinatorinnen. „Jedes Leben und Sterben ist einzigartig und jede Beratung und Begleitung richtet sich daher nach den unterschiedlichen, individuellen Bedarfen und Wünschen“, hieß es da. Man wolle alle Menschen ermutigen, über Bedürfnisse, Ängste und Sorgen zu sprechen. „Denn Sterben ist ein Teil des Lebens, es gehört dazu und muss kein Tabu sein.“