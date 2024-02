Rückblick

Schriftführer Holger Sutter erinnerte an ein arbeitsreiches Vereinsjahr. Fast hundert Gäste freuten sich über die zweite Auflage des literarischen Spaziergangs „Die Wiese“. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde mit dem Verein Kunst und Kultur in Steinen „Rosen, die wie Wasser duften“ aufgeführt.

„Reißerisch müssen die Highlights des Jahres nicht sein“, sagte Chorleiter Dieter Waibel in seiner Rückschau. Dafür war es stimmig, so sein Lob an den Männerchor.