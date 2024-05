Zur Enttäuschung der Ortschaftsräte fanden sich jedoch insgesamt nur rund 25 Personen ein, darunter Angehörige der Kandidaten. Ortsvorsteher Jürgen Schäfer stellte fest: „Ich hätte jetzt gerne noch mehr Gäste begrüßt.“ Fragen an die Kandidaten wurden aus den Reihen der Gäste nicht gestellt.

Keine akuten Themen

Ortsvorsteher Jürgen Schäfer erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass derzeit es keine „aktuell brennenden Themen“ im Dorf gebe. Die geringe Bürgerbeteiligung an der Veranstaltung bedauerte er und betonte: „Demokratie lebt vom Gespräch.“ Ein paar Themen sprach Schäfer jedoch an: Wünschenswert wäre der Fortgang der Entwicklung des Baugebietes „Im Altweg“. Im Rahmen der Bürgermeisterwahl in Steinen sei kürzlich eine Befragung der Hüsinger Bürger über den Wunsch des Anschlusses an ein Nahwärmenetz erfolgt, das von den Befragten überwiegend positiv beschieden wurde. Eine Info-Veranstaltung sei zeitnah vorgesehen. Der Sportplatz ist vorläufig wegen Erdarbeiten zur Verlegung der Gasleitung nicht benutzbar, das diesjährige Lichterfest am Müsler wird daher ausfallen.