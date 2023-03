"Es brauchte offenbar die Katastrophe in der Katastrophe, um wieder Aufmerksamkeit auf die Not in Syrien zu richten", betonte der Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Martin Keßler, im Vorfeld. "Das Elend von Millionen hat sich - besonders im Norden - weiter verschärft."

In der Türkei sind elf Provinzen von dem Erdbeben betroffen, in Syrien der Nordwesten. Aus dem Bürgerkriegsland gibt es nur spärliche Informationen über die Lage. Angesichts jahrelanger Bombardements und Kämpfe lebten viele Menschen dort schon vor den Beben unter prekären Umständen. Die EU leistet sowohl Unterstützung in von der Regierung kontrollierten als auch in nicht von ihr kontrollierten Gebieten.