Humanitäre Hilfe Tobias Schlegl "schockiert" von "Sea-Eye"-Rettungsmission

"Was mich besonders schockiert hat, ist, dass wir hier 150 Kinder an Bord hatten", sagte Schlegl in der neuen Folge seines Lebensretter-Podcasts "2Retter 1Mikro", die am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Wie krass ist das? Das sind Kinder, die nur durch uns gerettet wurden, die wahrscheinlich nicht mehr am Leben wären."

Schlegl war am 8. Mai mit 22 weiteren Crewmitgliedern als Notfallsanitäter an Bord des Seenotrettungsschiffes in Richtung Mittelmeer aufgebrochen. Im Laufe der folgenden zwei Wochen sind den Angaben zufolge mehr als 400 geflüchtete Menschen aus der Seenot gerettet und aufgenommen worden, darunter ein acht Monate altes Baby.