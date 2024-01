Hof - Etwa haselnussgroße Brocken des äußerst seltenen Minerals Humboldtin haben Fachleute in einer Gesteinssammlung im Norden Bayerns entdeckt. Bisher seien weltweit nur an wenigen Stellen winzige Kristalle gefunden worden, erläuterte der Leiter des Geologischen Dienstes im Landesamt für Umwelt, Roland Eichhorn, am Donnerstag in Hof. Zusammen würden diese in etwa einen Schneeball ergeben, der in eine Hand passe. "Und wir haben nun einen zweiten Schneeball gefunden."