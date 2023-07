Huningue Mann in der Partnerstadt angeschossen

In der Weiler Partnerstadt Huningue ist am Sonntagnachmittag ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Nach Darstellung der Zeitung „L’Alsace“ soll der Mann kurz nach 15 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Rue Barbanègre verlassen haben und zu Fuß in Richtung Rue Joffre gegangen sein. Ein anderer Mann, der aus einem Auto gekommen sei, habe dann mehrmals auf ihn geschossen und sei anschließend geflohen. Der Verletzte sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus in Mulhouse gebracht worden, er befinde sich wohl außer Lebensgefahr.