Der Selbstbedienungsladen eines Bauernhofs in Huttingen wurde in der Nacht auf Samstag von einem mutmaßlichen Dieb heimgesucht. Ein oder mehrere Unbekannte haben laut Polizei das Münzbehältnis einer dort aufgestellten Kaffeemaschine gewaltsam entfernt und entwendet. Dabei ist der Diebstahlschaden des darin enthaltenen Münzgelds weitaus geringer als der verursachte Sachschaden. Allein die gestohlene Vorrichtung hat eine Wert von mehreren tausend Euro. Zudem wurde das Holzhaus verunreinigt. Zurück blieben ein Mountainbike und eine Säge. Ob diese Sachen von den Täterpersonen stammen, ist noch unklar. Das sichergestellte Herrenmountainbike ist vom Hersteller „Alex“ und silber/dunkelblau. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/97 78 00, bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fahrrad und um die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in dieser Nacht.