Huusemer Dorfhexen: Gruselig, aber mit Stil

Am Anfang stand der Elferrat – genauer: seine Frauen. Am Ende stehen die Huusemer Dorfhexen. „Die Idee dazu ist in einer guten Runde entstanden“, erzählt die Cliquensprecherin der Dorfhexen, Sandra Klement. Genauer: einer Runde aus Frauen, deren Männer Teil des Elferrats waren. Die Frauen haben sich zusammengetan, da sie auch aktiv an der Fasnacht teilnehmen wollten.