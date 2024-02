Huusemer Sädeli Waggis: Waggis bringen Freude

Volles Programm

Schon bei der vergangenen Kampagne ist die Clique unterwegs gewesen, aber noch nicht aktiv bei den Umzügen. Dieses Jahr haben sie aber einiges geplant: Hemdglunkiumzug in Hausen am heutigen Donnerstag, Guggefestival in Rheinfelden am Fasnachtsfreitag, Lasser Guggeexplosion in Lörrach am Fasnachtssamstag, Umzug in Schopfheim am Fasnachtssonntag, Nachtumzug in Schopfheim am Fasnachtsmontag, Kinderumzug in Lörrach am Dienstag und Umzug in Wiechs am Buurefasnachtssonntag. Ein Kriterium war den Sädeli Waggis bei der Auswahl besonders wichtig: Die Umzüge dürfen nicht zu lang dauern; denn die Kinder stehen im Vordergrund.

Freier Verein

Um diese Familienfreundlichkeit zu gewährleisten, haben sie extra die Clique ins Leben gerufen. Wichtig war ihnen auch, dass der Verein frei ist. So sei dies der Grund, warum sie sich nicht der Narrenzunft angeschlossen haben. Dort würde es ihnen arbeitstechnisch nämlich zu viel werden, erklärt König. „Wir wollten frei sein.“