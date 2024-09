Hype um Tierbaby in Thailand Ein Zwerghippo geht viral - Wie Moo Deng zum It-Girl wurde

Rund 20.000 Facebook-User stimmten im August darüber ab, wie der drollige Neuzugang des Zoos heißen soll - und obwohl die kugelrunde und grau-rosa glänzende Moo Deng kein Schweinchen ist, scheint ihr der Name doch wie auf den Leib geschneidert.

Seit Wochen reisen Reporter und Kamerateams aus aller Welt an. Selbst das "Time"-Magazin hat Moo Deng eine Hommage gewidmet und bejubelt sie als "Ikone" und "Legende". Moo Deng sei zwar kein typischer A-Promi, "aber sie wird definitiv wie einer behandelt", schreibt das US-Nachrichtenmagazin. Einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat das Tierkind auch schon.

Verkürzte Besuchszeiten

Das 2.000 Hektar große Zoo-Gelände liegt etwa zwei Autostunden südöstlich von Bangkok und 35 Kilometer nördlich der Touristenhochburg Pattaya. An den Wochenenden wird es besonders voll: Zuletzt hatten 12.000 Moo-Deng-Fans den Tierpark an einem einzigen Tag überrannt, die Betreiber haben die Besuchszeit an solchen Tagen pro Person inzwischen auf fünf Minuten an Moo Dengs Gehege begrenzt.

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass Nachwuchs der seltenen und nur in Westafrika in freier Wildbahn lebenden Zwergflusspferde (Choeropsis liberiensis) Euphorie auslöst: Kurz vor Moo Deng war die Anfang Juni im Berliner Zoo geborene Toni - benannt nach dem Berliner Fußballer Antonio "Toni" Rüdiger - zum Star avanciert. Unvergessen in Berlin ist bis heute auch der Ende 2006 geborene und 2011 plötzlich gestorbene Eisbär-Junge Knut, der schnell zum internationalen Medienliebling wurde.

Die Deutsche Botschaft in Bangkok fragte sich in einem Facebook-Post schon, ob Toni und Moo Deng irgendwann Freundinnen werden könnten und fügte hinzu: "Obwohl es aufgrund der Gefangenschaft in Zoos unwahrscheinlich ist, dass sie sich treffen, könnten sie gemeinsame Verwandte in der Elfenbeinküste, Guinea, Liberia oder Sierra Leone haben - den letzten Ländern, in denen das gefährdete Zwergflusspferd noch in freier Wildbahn lebt." Eine kleine Gemeinsamkeit haben die beiden aber: Moo Dengs Papa heißt Tony.

Sogar der FC Bayern München ließ es sich nach dem 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb in der Champions League nicht nehmen, Moo Dengs expressive Mimik auf X zu posten. "So haben wir gestern auch geschaut, Moo Deng!", schreibt das Team dazu mit lachenden Smileys.

Livestream und Souvenirs

In Japan, Südkorea und China ist das zauberhafte Hippo-Mädchen ebenfalls schon längst eine Berühmtheit. In der Volksrepublik heißt sie Tan Tiao Zhu - Chinesisch für hüpfendes Schwein. Der Hashtag wurde auf der Social-Media-Plattform Xiaohongshu bereits rund 2,3 Millionen Mal geklickt.

Um die Nachfrage der Fans aus aller Welt zu befriedigen, soll bald ein 24-Stunden-Livestream in dem Gehege eingerichtet werden. Zudem sind bunte Moo-Deng-Souvenirs in Vorbereitung, darunter T-Shirts und Stofftiere. Die Einnahmen sollen in dringend nötige Arbeiten in dem Zoo mit seinen 3000 Tieren fließen.