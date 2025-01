ICE-Abstellanlage: Stadt hält an Forderungen fest

Darin erinnert er an die erste Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren ICE-Abstellanlage, die der Gemeinderat im Juli 2023 beschlossen hat. Im Oktober wurde die Stadt erneut beteiligt und eine Frist von 14 Tagen gewährt. Da Unterlagen seitens des Eisenbahn-Bundesamts beziehungsweise des Vorhabenträgers gefehlt hätten und die Frist zu kurz bemessen gewesen sei, um die Gremien zu beteiligen, habe die Stadt um eine Fristverlängerung gebeten. Dies sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, so die Antwort, aber die Planfeststellungsbehörde sei verpflichtet, vorgetragene inhaltliche Gesichtspunkte dennoch zu prüfen.

Diesel per Zug liefern

So übermittelte die Stadt Ende November eine weitere Stellungnahme und hält an diversen Punkten fest. Beispielsweise sei vorgesehen, dass die Diesel-Tankanlage mit Lastern beliefert wird. „Warum nicht mit dem Zug?“, fragte Nonnenmacher. Die Stadt habe vorgeschlagen, die Verkehre zu bündeln und die Dieselkraftstofftankstelle auf der Ostseite zu platzieren, dadurch könne der Flächenverbrauch minimiert, und der Abstand zur schützenswürdigen Wohnbevölkerung optimiert werden, heißt es in Stellungnahme. Diese Alternative sei nicht geprüft worden. Die DB Energie habe zur Betankung über die Zugstrecke lediglich mitgeteilt, dass dies einen erhöhten Flächenverbrauch erfordere, da mit einem Kesselwagen eine deutlich größere Menge Kraftstoff bevorratet werden könne. „Dass dies gleichzeitig zu weniger Lkw-Verkehr und damit einer Entlastung der Bevölkerung der Stadt Weil am Rhein verbunden ist, versteht sich von selbst“, schreibt die Stadt.