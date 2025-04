Ideen Die Hosenanziehhilfe und andere Erfindungen

Das faltbare Autodachgepäckträger

Viktor Rakoczi aus Immenstaad am Bodensee (Baden-Württemberg) hat einen Autodachgepäckträger entwickelt, der sich wie ein Zelt ein- und ausfalten lässt. Geschrumpft misst er nur noch 60 mal 80 Zentimeter, stört also praktisch nicht als Windwiderstand, wenn er mal nicht in Gebrauch ist. Das Material ist wie ein Cabrio-Dach, sagt der Ingenieur, die Enden sind mit Kunststoff verstärkt, damit die Ladung bei einer starken Bremsung nicht herausrutschen kann.

Desinfektionsmittel aus Zitronensäure

Thomas Meneghini aus Memmingen in Bayern hat eine Firma für Handreinigungsmittel. Die Coronazeit brachte ihn auf die Idee, ein Desinfektionsmittel ohne Ethanol zu entwickeln, das die Gesundheit gefährden kann. Der Chemiker experimentierte mit dem "Kampfstoff der Pflanze", wie er sagt. Pflanzen schützen sich mit Zitronensäure vor Keimen. Er fand heraus, wie sich damit innerhalb von Sekunden oder Minuten 99,999 Prozent aller Bakterien töten lassen, wie er sagt. Patente hat er in mehr als einem Dutzend Ländern, nun braucht er Lizenznehmer.