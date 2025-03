"Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist ein magisches Gefühl", sagte Holmes - und lobte vor allem seine Hunde. "Ich bin so stolz auf diese Hunde. Ich liebe sie. Und sie haben es geschafft. Sie verdienen all die Anerkennung."

Schon zum achten Mal dabei

Der ursprünglich aus Alabama stammende Holmes war Teil der US-Reality-Show "Life Below Zero" über das Leben von Menschen in abgelegenen Teilen von Alaska. Es war seine achte Teilnahme an dem Rennen. Der Sieg brachte ihm 57.200 Dollar (etwa 53.000 Euro) ein.