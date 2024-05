Die vielfältigen Arbeiten der vergangenen Fasnachtssaison stellte der Vorsitzende der IG Straßenfasnacht, Andreas Kiesewetter, bei der Hauptversammlung in den Räumen des Spielmannszugs vor. Bei den Wahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder erneut in ihren Ämtern bestätigt. An der Sitzung nahmen von der Narrenzunft Wiler Zipfel Oberzunftmeister Dietmar Fuchs sowie Markus Schmieder und die Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts, Ellen Nonnenmacher, teil.