IG Wiler Schnitzelbängg: Verseschmiede sind auf der Zielgeraden

Genau in einem Monat , am 1. März, beginnt das beliebte Schnitzelbangg-Singen in verschiedenen Gasthäusern. Laut der Interessengemeinschaft Wiler Schnitzelbängg (IG) war er Vorverkauf sehr erfolgreich. Der „Run“ auf die Plätze sei auch in diesem Jahr wieder großartig gewesen, lässt ihr Koordinator, Stefan Arndt, wissen.