Illegaler Handel Riesenhamsterratten erschnüffeln Elfenbein und Hörner

Ratten in Aktion

Der Einsatz der Tiere als Geruchsdetektoren sei günstiger und schneller als derzeit verwendete Screening-Methoden, so Szott. Die Tiere könnten etwa leicht in enge Räume in Schiffscontainern eindringen oder nach oben gehoben werden, um Belüftungssysteme von versiegelten Containern zu überprüfen.

Bei der Studie handelt es sich demnach um einen Machbarkeitsnachweis, der zeigt, dass Riesenhamsterratten illegal gehandelte Wildtiere in einer kontrollierten Umgebung identifizieren können. Als nächster Schritt müsse nun der Einsatz unter echten Bedingungen getestet werden.

So könnten die Ratten zum Beispiel in Häfen zum Einsatz kommen. Hierfür sollen die Nager mit speziell angefertigten Westen ausgestattet werden, über die sie einen Piepton abgeben können, der signalisiert, dass sie ein Ziel entdeckt haben, so die Wissenschaftler.