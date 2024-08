Im Central Park entsorgt?: US-Wahlbewerber Kennedy irritiert mit Bären-Geschichte

Was sich verrückt anhört, scheint tatsächlich passiert zu sein: Vor zehn Jahren schrieben zahlreiche US-Medien von einem unter mysteriösen Umständen gefundenen jungen Schwarzbär im Central Park. Nun bekennt sich der umstrittene Präsidentschaftskandidat Kennedy - Neffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy - zu dem Vorfall. In dem Video erklärt er, er habe dem Bären eigentlich das Fell abziehen und das Fleisch in seinem Kühlschrank aufbewahren wollen.

Toter Bär im Central Park: "Großartige Idee"?

Doch als er in der Millionenmetropole mit einem Abendessen in einem Restaurant fertig gewesen sei, habe er nicht genug Zeit gehabt: "Ich musste zum Flughafen, und der Bär war in meinem Auto, und ich wollte den Bären nicht im Auto lassen, denn das wäre schlimm gewesen", erklärte Kennedy im Video. Zusammen mit den ihn begleitenden Personen habe er entschieden, das Tier im Central Park abzuladen und es so aussehen zu lassen, als hätte es ein Fahrrad getötet. "Alle dachten, das sei eine großartige Idee." Der 70-Jährige räumte ein, die Leute um ihn herum seien alkoholisiert gewesen - er aber nicht.