Im Musical Theater Basel: Bedeutende Stücke auf der Bühne

Als 1928 in der Pariser Oper die Tänzerin Ida Rubinstein auf einen Tisch stieg und tanzte, war das Publikum schockiert und fasziniert zugleich. Um sie scharten sich zwanzig junge Männer, und diese steigerten sich mit der Musik mehr und mehr in eine Raserei. Unerhört. Doch von da an war der Boléro von Maurice Ravel geboren und die Komposition auf dem Weg durch die Konzertsäle und über die Ballettbühnen dieser Welt. Überaus zahlreich sind die Choreografien, die nach dem ersten Ballett von Bronislawa Nijinska geschaffen wurden. Überlebt hat als eine der ganz wenigen der Boléro von Maurice Béjart aus dem Jahre 1961. Er ist zum Klassiker geworden und zum Maßstab, an dem sich alle neuen „Boléros“ messen. Später hat Maurice Béjart die Hauptrolle auch mit einem Mann besetzt, um den eine Gruppe von Männern tanzt.

Die Geschichte

Seit der Gründung im Jahr 1987 begeistert das Béjart Ballet Lausanne mit hochgradiger Präzision und Kraft, heißt es in der Ankündigung weiter. Nach dem Tod von Maurice Béjart im Jahr 2007 ist es dem Unternehmen gelungen, seine künstlerische Exzellenz zu bewahren und fortzuführen. 2024 wurde Julien Favreau zum Künstlerischen Leiter ernannt, der das Erbe von Maurice Béjart weiterführt. Die Company bleibt ihrem Auftrag treu, hält das Werk von Maurice Béjart lebendig, während sie gleichzeitig einen Raum für Kreationen lässt.

Kurzinfo

Im Februar 2025

kommt das Béjart Ballet Lausanne nun auch ins Musical Theater Basel. Vorstellungen gibt es vom 28. Februar bis 2. März; Freitag 19.30 Uhr, Samstag 14.30 und 19.30 Uhr, Sonntag 14.30 Uhr; Ticketpreise ab 67 Franken, Dauer: gute zwei Stunden