Im Schopfheimer Kino: ESC auf der Leinwand – Wie die Großveranstaltung im Kino ankommt

Unter den Zuschauern ist neben der Zellerin auch der weibliche Teil der Familien Roser und Deniz sowie Marion, Susanne und Ulrika, die in der hinteren rechte Reihe im Kinosaal Platz genommen haben, einen Sekt trinken und sich einen schönen Abend machen. Ulrika sagt, dass die Lieder früher unbekannt waren und man sie beim ESC zum ersten Mal gehört hat. Marion, die als „Mitläuferin“ ihre beiden Schulfreundinnen begleitet, bedauert es, dass die Künstler nicht alle in ihrer eigenen Sprache singen. Susanne hat den Hype um den ESC in Basel mitbekommen, weil sie in dieser Woche in der Stadt Sehenswürdigkeiten besucht hat und am Rhein war. Sie hat „Connections“ zum Veranstalter, erzählt eine der Damen.

An der Bar gibt es Sekt

Die Kinobesucher bekommen am Kassenhäuschen ein Papierticket und kommen auf dem Weg in den Kinosaal an der kleinen Bar vorbei, wo Andrea Menne und Elfriede Hanser vom Scala-Förderverein Sekt ausschenken.