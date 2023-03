Bergers Film hat gute Oscar-Chancen

Nachdem "Im Westen nichts Neues" jüngst bei den Britischen Filmpreisen sieben Baftas abräumte, könnte der Netflix-Film auch bei den Oscars der große Gewinner werden. Noch nie war ein deutscher Beitrag in der wichtigsten Kategorie als bester Film vertreten. Erst sieben Filme waren bislang als beste Filme und beste fremdsprachige Filme nominiert - all diese Streifen gewannen übrigens dann auch den Auslands-Oscar. "Oh Gott!", sagte Berger zu der Statistik. "Das ist aber ein großer Druck. Hoffen wir, dass das ein gutes Omen ist."