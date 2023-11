Immobilien: Weitere Insolvenz in Signa-Gruppe von Milliardär Benko

Kritik und Fragen zu Milliardär Benko

Mit der Krise von Signa ist auch der 46-jährige Benko erneut in den Fokus von Medien und Politik gerückt. Schon als Teenager begann er in seiner Heimatstadt Innsbruck, Dachböden auszubauen. Mit Hilfe finanzstarker Investoren gelang es ihm in prestigeträchtige Gebäude wie das Chrysler Building in New York oder das Luxushotel Bauer in Venedig einzusteigen, und zu einem der reichsten Österreicher aufzusteigen. Doch binnen Wochen soll sein geschätztes Vermögen stark geschrumpft sein. Das US-Magazin Forbes hatte Benko Anfang November noch auf 5,6 Milliarden Euro geschätzt, am Montag lag der Wert nur mehr bei 2,6 Milliarden Euro.

Benkos Geschäftsmodell hat immer wieder Kritik hervorgerufen. Gewerkschafter sowie Politiker wie Linksparteichef Martin Schirdewan haben Benko vorgeworfen, an Galeria Karstadt Kaufhof nur wegen der Immobilien interessiert zu sein. Ähnliche Fragen stellten sich im vergangenen Sommer, als Signa die österreichische Möbelkette Kika/Leiner verkaufte. Nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Deals wurde vom neuen Eigentümer Insolvenz angemeldet und die Kündigung von 1900 Mitarbeitern angekündigt. Dieser Verkauf und Benkos Nähe zur österreichischen Politik werden in den kommenden Monaten Thema von zwei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Österreich sein.