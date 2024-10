Immobilienmarkt: Wohnbau Lörrach: Mietwohnungen immer stärker gefragt

Die Baukosten

Gegenwärtig sei es kaum noch möglich, günstig neuen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Auf dem freien Wohnungsmarkt müsste bei Neubauten eigentlich rund 20 Euro Miete pro Quadratmeter verlangt werden, bei staatlich gefördertem Wohnraum immer noch 15 Euro. Nostadt: „Bauen ist zu teuer“.

Gleichzeitig stehe der angesichts hoher Preissteigerungen generell verminderten Bautätigkeit die wachsende Nachfrage gegenüber. Kreative Lösungen zur Behebung dieser Situation seien notwendig.

Dennoch können mehr als 90 Prozent der Wohnbau-Wohnungen von Bürgern gemietet werden, die Grundsicherung oder Bürgergeld beziehen, informiert die Homepage der Wohnbau.

Bei den rückläufigen Immobilienpreisen sieht Nostadt dagegen – zumindest in der Region – mittlerweile eine „Bodenbildung“.

Die Prognose

Insgesamt gibt die Wohnbau Lörrach trotz allem eine positive Prognose ab: Die demografische und wirtschaftliche Entwicklung in der Region stelle sich vergleichsweise positiv dar. Mit ihrer „Kundenorientierung und hohen Investitionen in den Miethausbesitz hat sich die Wohnbau Lörrach in ihrem wichtigsten Geschäftsfeld, der Miethausbewirtschaftung, gut am Markt positioniert. Diese Position soll in den nächsten Jahren mit der systematischen Weiterentwicklung attraktiver Wohnquartiere noch ausgebaut werden“, heißt es im Geschäftsbericht.

Nostadt: „Wir leben in extrem anspruchsvollen Zeiten, aber die Wohnbau Lörrach ist gut aufgestellt.“