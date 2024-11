Impro-Comedy Finale "Discounter"-Staffel: Die letzte Party in Billstedt

Anke Engelke und Jan Böhmermann gehören zu den neusten Kolinski-Kunden

Auch die Fülle an Gaststars zeigt, wie beliebt die Serie selbst unter Prominenten ist. So haben unter anderem schon Fußballer Mats Hummels, Sänger Peter Fox oder der Produzent der Serie, Christian Ulmen, bei Kolinski eingekauft. In den neuen Folgen sind Anke Engelke, die Schauspieler Axel Milberg, Fahri Yardim und Jonas Nay, das Podcast-Duo Jan Böhmermann und Olli Schulz, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Rapper Ski Aggu zu sehen.