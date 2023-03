Viele gute Vorschläge

Ideen wie am Fließband sprudelten aus dem Publikum und machten Moderator und Spielleiter Andreas Schurig die Auswahl angesichts der Vielfalt guter Vorschläge nicht immer leicht. Das gut gelaunte Publikum goutierte jeden Spielzug und unterstützte mit donnerndem Applaus und jeweils hohen Punktzahlen. Verwöhnen ließen sich die Gäste auch kulinarisch mit einem „Impro-Büffet“, das weder an salzigem noch an süßem Fingerfood Wünsche offen ließ.

Zweijahresrhythmus

Diese Art der Veranstaltung richtete der Gesangverein bereits zum siebten Mal aus, in der Regel im Zweijahresrhythmus. Start war im Jahr 2010, doch während Corona gab es eine Pause.