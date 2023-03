In eigener Sache Das OV-Stellenportal erweitert

Ab dem 1. April soll mit einer Erweiterung noch mehr Reichweite für die Stellenausschreibungen geboten werden. Ab diesem Datum erscheinen dies Stellenausschreibungen zusätzlich zur Print-Veröffentlichung in der Oberbadischen im gemeinsamen Online-Stellenmarkt der Oberbadischen, des Markgräfler Tagblatts, der Weiler Zeitung, des Schwarzwälder Boten und der Lahrer Zeitung.

Passende Zielgruppe

Auf den Punkt gebracht: Das Verlagshaus Jaumann will mit dieser Kooperation und dem neuen Online-Stellenmarkt dafür sorgen, dass die Stellenausschreibung noch mehr Reichweite in der jeweils passenden Zielgruppe bekommt. Und noch eine wichtige Neuerung: Der neue Online-Stellenmarkt nutzt Jobware in dem oben angeführten Verbreitungsbereich mit der bewährten Funktionalität, damit die Stellenausschreibung immer schnell und zuverlässig gefunden werden kann.