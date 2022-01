In eigener Sache Marco Fraune ist der neue OV-Chefredakteur

Der 46-jährige Lörracher war bisher als Redaktionsleiter unserer Zeitung in Weil am Rhein tätig, damit verantwortlich für die Berichterstattung über die Stadt Weil am Rhein, das Kandertal und das Markgräflerland. Marco Fraune kam vor zehn Jahren vom Märkischen Zeitungsverlag im Sauerland zum Verlagshaus Jaumann, wo er das „Regio“-Ressort vier Jahre lang leitete, bevor es dann zum Redaktionsstandort nach Weil am Rhein ging.

Gestalten wollen, Dinge voranbringen und zum Positiven verändern sowie mit Bürgern, Politikern, Funktionsträgern und natürlich mit dem gesamten Team sowie den einzelnen Kollegen im Austausch sein: So beschreibt Marco Fraune eine Antriebsfeder seines beruflichen Wirkens. Der neue Chefredakteur will Bewährtes nicht nur bewahren, sondern nach Möglichkeit zum Positiven weiterentwickeln, neue Ideen umsetzen sowie Visionen entwickeln. Fraune: „Eine zentrale Aufgabe der Zukunft stellt die Digitalisierung dar, die stärkere Verknüpfung von Print und Online ist dabei zentral.“ Die strikte Trennung von Meinung und Nachricht als ein zentrales Handwerkszeug ist ihm zugleich wichtig. „Im Mittelpunkt soll dabei stets der Leser und dessen Interesse stehen“, unterstreicht der neue Chefredakteur, der seit wenigen Monaten auch Vorsitzender des Vereins „Leser helfen Not leidenden Menschen“ ist, die Hilfsaktion des Verlagshauses.