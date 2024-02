In eigener Sache: OV-Geschäftsführer Martin Pförtner übergibt nach 24 Jahren das Kommando

Das Verlagshaus Jaumann in Lörrach Foto: Kristoff Meller

Dies sollte aber nur eines von vielen Projekten sein, die der Geschäftsführer vorantrieb. Softwareumstellungen, neue Redaktions-, Anzeigen- und Vertriebssysteme oder auch das digitale Dokumentensystem kamen beispielhaft aufgeführt dazu. Pförtner: „Es war mir immer ein Antrieb, Neues zu realisieren, doch stets unter wirtschaftlicher Betrachtung.“

Zeitung und E-Paper

Die Zeitung selbst ging also mit der Zeit. Im Jahr 2002 wurde vom rheinischen auf das leserfreundlichere Berliner Format umgestellt. Statt mit „Papierfahnen“ unterwegs, wurde die digitale Welt weiter beschritten – das zentrale Print-Geschäft aber nicht aus den Augen verlierend. So schlug Pförtner ebenfalls im Jahr 2002 vor, das Magazin „Gewusst wo“ herauszubringen – mit durchschlagendem Erfolg fand so der Schweizer Markt Berücksichtigung. Das Oberbadische Volksblatt wurde außerdem im Jahr 2007 zu „Die Oberbadische“ – der weitsichtige Geschäftsführer konnte seinen Verleger mit den passenden Argumenten dafür begeistern. Tradition und ein moderneres Erscheinungsbild gingen eine Verbindung ein. Das erste E-Paper kam ebenfalls 2007 auf den Markt. „Auch damit waren wir relativ frühzeitig dran.“ Die Optimierungen erfolgten fortlaufend, zuletzt noch in dieser letzten Januarwoche 2024. „Digitalisierung war ein ständiger Prozess“, weiß Pförtner, der sich nicht zu schade war, selbst an allen drei Standorten in Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim Hand anzulegen. Dank eigener Lösungen konnte in der Corona-Zeit damit schnell auf Homeoffice-TSC-Lösungen umgestellt werden. Gleichzeitig musste er über den eigenen Schatten springen, grünes Licht zu geben. Denn Zugriffe von außen auf das OV-Netzwerk bergen Gefahren, gehackt zu werden. Dank des IT-Experten in führender Position konnte dies bisher verhindert werden. „Wichtig war immer, dass jeden Tag eine Zeitung rauskommt.“

„Der richtige Zeitpunkt“

Fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Start im leeren Büro hinterlässt der scheidende Geschäftsführer zu seinem Ruhestand deutlich mehr als viele volle Leitz- und digitale Ordner – teilweise ungewollt. Gerade die vielen administrativen Hindernisse in den Geschäftsbeziehungen sorgen dafür. Zum Start seines beruflichen Wirkens reichte häufig noch ein Handschlag, nun sind es teils längere Vertragswerke. Pförtner: „Die fortgeschrittene Bürokratisierung war in den vergangenen zehn Jahren schon extrem.“

Nachdem Verleger Hansjörg Jaumann zum Jahreswechsel seine Anteile an den „Schwarzwälder Boten“ abgegeben hat, war für seinen Geschäftsführer dann auch klar: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt. So mache ich den Weg frei für eine neue Ära.“ Gleichzeitig bleibe seine Verbundenheit: „Mein Herz schlägt immer für die Zeitung.“ In einer demokratischen Gesellschaft spiele sie eine zentrale Rolle.

Und jetzt?

Künftig wird er seine Zeitung in gedruckter und digitaler Form mit mehr Ruhe lesen können – statt währenddessen selbst im Urlaub noch viel Geschäftliches abarbeiten zu müssen. „Das wird erst einmal eine Umstellung.“ Doch ganz ruhig soll es dauerhaft nicht zugehen. Erste soziale Projekte in der schwäbischen Heimat sind schon ins Auge gefasst, die der 60-Jährige tatkräftig unterstützen will.