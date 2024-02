«In Liebe, Eure Hilde»: Dresens Film über die Widerstandskämpferin Hilde Coppi

Sein Film "In Liebe, Eure Hilde" geht bei der Berlinale ins Rennen um den Goldenen Bären. Er würde sich wünschen, "dass auch Menschen, die bestimmte Parteien wählen, den Film anschauen und noch mal nachdenken". Sein Film erzähle auch davon, "wo eine Gesellschaft hinrutschen kann, wenn man nicht aufpasst".

In Dresens Film ist Schauspielerin Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin") als Hilde Coppi zu sehen, die Mitglied der Widerstandsgruppe Rote Kapelle im Zweiten Weltkrieg ist. Sie kommt als Schwangere ins Gefängnis und bringt dort ihren Sohn zu Welt. Der Film, der in Berlin und Brandenburg gedreht wurde, erzählt auch die tragische Liebesgeschichte von Hilde und Hans Coppi während der NS-Zeit. Drehorte in Brandenburg sind unter anderem die Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam und ein See in Groß Köris (Kreis Dahme-Spreewald).