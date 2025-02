In Lörrach ereigneten sich die Taten: Anklage von Gericht: versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung

Die Taten

Tat Nummer eins ereignete sich im Februar 2023 in der S 5 zwischen Lörrach und Weil am Rhein am Haltepunkt Dammstraße. Laut Anklageschrift habe sich der Beschuldigte gegen eine Belästigung und Beleidigung seiner Lebensgefährtin durch einen anderen Mann zur Wehr gesetzt, in dem er ein Taschenmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge gezogen sowie ausgeklappt und dem Mann schließlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe.

Tat Nummer zwei war der weit gravierendere Vorfall im März 2023. Dabei kam es zu einem Streit zwischen dem Geschädigten und dem Beschuldigten in der Lörracher Grabenstraße. Wie aus der schriftlichen Erklärung des Verteidigers hervorging, sei es dabei um Schulden von 50 Euro aus einem Cannabisverkauf gegangen, die er nicht beglichen hatte. Laut Anklageschrift versetzte der Geschädigte dem 33-Jährigen einen Kopfstoß, der daraufhin sein Taschenmesser zog und ihm laut der Erklärung des Verteidigers „in den Bauch stach“.