In Lörracher Gebäuden: Externe Putzkräfte sind günstiger, sollen aber mehr kontrolliert werden

Wie es sauberer wird

Damit die 106 000 Quadratmeter Reinigungsfläche aber besser geputzt wird, sollen verschiedene Maßnahmen erfolgen, die in den vergangenen zwei Jahren aufgrund von starken Vakanzen so nicht erfolgten. Konkret geht es um regelmäßige Jour-Fixe mit den Unternehmen, die wiederbelebt werden sollen. Auch stichprobenartige Kontrollen in den Objekten sollen intensiviert werden. „Dies soll nun nach erfolgreicher Nachbesetzung im Team Hausmeister und Reinigung wieder verstärkt umgesetzt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für den vorberatenden Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag sowie den Gemeinderat am 30. Januar weiter.