In NRW Komparsen für "Babylon Berlin" gesucht

Sein Tipp: Die Haare bis zur Kostümprobe Ende Februar erst einmal wachsen lassen. Ein No-Go sind gefärbte oder gesträhnte Haare, Sonnenbankbräune, künstliche Fingernägel, Permanent-Make-up, Piercings und Tattoos an sichtbaren Körperstellen. Weber: "Wir besetzen die Wirtschaftselite und Politiker aus dieser Zeit, es werden Original-Kellner der gehobenen

Gastronomie sowie ein Kammerorchester gesucht. Hunderte Komparsen werden außerdem historisch kostümierte Karnevalisten, Büttenredner, Karnevalsakteure sowie Reisende in Eisenbahnzügen und am

Bahnhof spielen."