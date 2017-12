In vier Rubriken aufgeteilt Apple bringt seine TV-App nach Deutschland

Nachrichten-Ticker

15:20 Ein Toter bei Zusammenstößen im Gazastreifen

Gaza - Bei Unruhen wegen der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA ist ein Palästinenser im Gazastreifen erschossen worden. Der 30-Jährige sei von israelischen Soldaten getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit. Israelische Soldaten hätten bei Unruhen in dem Gebiet auf Hauptanstifter geschossen, sagte eine Armeesprecherin. Diese seien auch getroffen worden.

14:55 Berlin: Enge Zusammenarbeit mit neuem polnischen Premier

Berlin - Die Bundesregierung will die engen Beziehungen mit Polen auch nach einem Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten fortsetzen. "Wir haben ein sehr starkes Interesse an einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Polen, das unser Freund und Nachbar ist", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Bundesregierung sei überzeugt, dass man auch mit einem neuen Regierungschef in Polen eng zusammenarbeiten werde. Nach dem Rücktritt von Beata Szydlo soll Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki neuer Regierungschef werden.

14:46 Bahn nimmt Schnellstrecke München-Berlin in Betrieb

Nürnberg - Bahnchef Richard Lutz hat die Eröffnung der Schnellfahrstrecke von München nach Berlin als "Meilenstein" bezeichnet. Sie sei in jeder Hinsicht ein großer Fortschritt, sagte Lutz bei einem Festakt in Nürnberg. Zum ersten Mal gehe es "in unter drei Stunden auf der Schiene von Nürnberg nach Berlin". Damit sei die Bahn in "Schlagdistanz mit dem Flieger". 17 Millionen Menschen profitierten von dem Projekt. Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt bezeichnete den Startschuss als "historisches Ereignis".

14:45 Durchbruch beim Brexit - Nun Start in Verhandlungsphase zwei

Brüssel - Gut 15 Monate vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union sind endlich die ersten wichtigen Fragen geklärt. Die Einigung verkündeten EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Premierministerin Theresa May. Demnach zahlt London auch nach dem EU-Austritt 2019 weiter Milliarden an Brüssel, gewährt Millionen EU-Bürgern im Land umfassende Bleiberechte und garantiert, dass keine feste Grenze in Irland entsteht. Damit scheint der Weg frei für die wichtige zweite Verhandlungsphase. Vor allem die Wirtschaft reagierte erleichtert.

14:12 Berichte: Israel will Siedlungsbau in Jerusalem vorantreiben

Jerusalem - Nach der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA will Israel nach Medienberichten den Bau von Siedlerwohnungen in Jerusalem vorantreiben. 14 000 neue Wohnungen sollen entstehen, davon 6000 in Ost-Jerusalem, berichtete die Zeitung "Maariv". Das wäre der erste große Entwicklungsplan in Ost-Jerusalem in den vergangenen 20 Jahren, schreibt die Internetseite. Trump hatte am Mittwoch in einem historischen Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser reagierten empört, Israel dagegen euphorisch.