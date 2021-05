Indie-Pop Starke Stimme: Sophia Kennedys "Monsters"

Insbesondere die tolle Stimme der vor bald 32 Jahren in Baltimore/Maryland geborenen Musikerin erhält auf "Monsters" eine noch strahlendere Bühne als vor vier Jahren. Von glockenheller Klarheit bis in dunkle Gesangsabgründe - es gibt keine Tonlage, die Sophia Kennedy hier nicht perfekt ausleuchtet. Wenn sie dann im zentralen Stück "I'm Looking Up" Englisch und Deutsch reimt ("Please give me a sign/ich bin so allein"), kann man sich ihrem Charme kaum noch entziehen. Das groovige, im tiefen Alt gesungene "Up" lenkt derweil magisch auf eine momentan nur imaginäre Club-Tanzfläche.