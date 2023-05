Industrie Industrie kritisiert Europäisches Patentamt

Parteien SPD-Chefin Esken wirft CDU "Kampfansage an die Rentner" vor

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat Überlegungen in der CDU zu einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters über 67 Jahre hinaus kritisiert. "Das ist eine Kampfansage an die Rentner", sagte Esken in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.