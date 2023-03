Industriegeschichte Busch-Rentner in Zell

Bahnbrechende Erfindung

Karl Wittig hatte sich 1885, nachdem er zuvor als Maschinenmeister in der Zeller Seidenweberei Zimmerlin-Forcart beschäftigt war, in der ehemaligen Faller’schen Weberei im Löwenhof selbstständig gemacht. In seiner Werkstatt entwickelte und baute er zunächst Maschinen für die Textilindustrie, später befasste er sich mit der Entwicklung von Kompressoren. Seine bahnbrechende Erfindung war der Rotationskompressor, den er sich 1910 vom Kaiserlichen Patentamt patentieren ließ.

Kompressor-Siegeszug

Mit dieser Erfindung begann der Siegeszug des Kompressors „System Wittig“, der von Zell aus in alle Welt vertrieben wurde. Der Enkel von Wittig, Dr. Karl Busch, wandte in den 1960er Jahren das von seinem Großvater entwickelte technische Prinzip dazu an, um daraus hocheffiziente Vakuumpumpen zu entwickeln und zu bauen. Daraus entstand das heute weltweit tätige Unternehmen Busch Vacuum Solution mit 3800 Mitarbeitern in 45 Ländern.