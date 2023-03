In Deutschland änderte sich das Kaufverhalten der Umfrage zufolge ebenfalls stark, allerdings nicht ganz so gravierend wie im Durchschnitt der 25 Länder. Hier gab gut jede zweite befragte Person (54 Prozent) an, den Gürtel enger zu schnallen. Jeder Fünfte (19 Prozent) hat nach eigener Aussage den Kauf nicht-essenzieller Produkte sogar ganz eingestellt.

Rund 46 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland (weltweit: 50 Prozent) sind der Umfrage zufolge aktuell besorgt um die eigene finanzielle Situation. Auch in den kommenden Monaten wollen deshalb viele Menschen in der Bundesrepublik sparen - besonders bei elektronischen Geräten (47 Prozent) und Bekleidung (44 Prozent).