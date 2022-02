Inflationsrate Verbraucherpreise in Tschechien um fast 10 Prozent gestiegen

Börse in Frankfurt Dax verliert mehr als 3 Prozent - Ukraine-Konflikt belastet

Am Aktienmarkt haben viele Anleger am Montag angesichts wachsender Furcht vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Reißleine gezogen. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt.