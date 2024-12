Influencerin: Bibi Heinicke für gesetzliches Mindestalter für Social Media

"In meinem Leben hatte sich zum damaligen Zeitpunkt viel verändert, vor allem privat, durch die Trennung von Julian. Ich hatte das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin", sagte sie im Interview. Sie sei Ende 20 gewesen und habe sich gefragt, was sie eigentlich will. "Ich musste die Pause-Taste drücken." Die Pause habe sie dringend gebraucht, da sie sowohl emotional als auch körperlich am Ende gewesen sei.