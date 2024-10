Influenza-A-Virus H5N1: Vietnam: Dutzende Tiger und Löwen an Vogelgrippe verendet

Tests hätten ergeben, dass die Raubkatzen am Influenza-A-Virus H5N1 verendet seien, hieß es weiter. Der Online-Zeitung "Tuoi Tre" zufolge sollen die Tierkadaver vernichtet werden, um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Dies wurde bei einem Treffen des Amtes für Tiergesundheit und des Zentrums für Seuchenkontrolle gemeinsam mit Förstern, Polizisten und lokalen Beamten entschieden.

Tierschützer sind entsetzt

"Der Tod von 47 Tigern, drei Löwen und einem Panther im Rahmen des Vogelgrippeausbruchs in Vietnam ist tragisch und verdeutlicht die Risiken der Gefangenhaltung von Wildtieren", teilte die Tierrechtsorganisation Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) mit. In ihrem natürlichen Lebensraum durchstreiften Tiger Territorien von bis zu 1.000 Quadratkilometern "in einer räumlich komplexen und dynamischen Umgebung, im krassen Gegensatz zur Gefangenschaft in kargen Gehegen in Zoos".