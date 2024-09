Info-Pavillon in Gersbach: Gebäude bekommt neues Dach

Das Dach des Pavillons sei nun gut 20 Jahre alt gewesen und habe aus Holz bestanden. In dieser Zeit sei das Material bei den harten Wintern in Gersbach in Mitleidenschaft gezogen worden. Zuletzt hatte es bei Regen auch an ein, zwei Stellen reingetropft, berichtet Ortsvorsteher Andreas Falk im Gespräch mit unserer Zeitung über den Grund für die Arbeiten an dem Gebäude. Daher sei es nun an höchste Zeit gewesen, dass dort etwas passiere, zumal der Ortschaftsrat das Projekt schon mehrmals angemeldet habe.