Infrastruktur: Heilbronner Elektroautos laden am leichtesten öffentlich

Und auch der letztplatzierte Bodenseekreis ist ein Opfer einer hohen Stromerdichte. Sie ist dort etwa doppelt so hoch wie im Bundesschnitt. Wäre sie es nicht, bliebe er zwar trotzdem im unteren Viertel der Tabelle, nur eben bei weitem nicht mehr auf dem letzten Platz.

Keine Schlusslichter aus dem Osten

Am unteren Ende des Rankings fällt auf, dass sich dort keinerlei Zulassungsbezirke aus dem Osten finden, sondern neben dem baden-württembergischen Bodenseekreis unter anderem Schwabach und Wunsiedel in Bayern, Euskirchen in Nordrhein-Westfalen oder Germerseim und der Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz. Auch hier dürfte allerdings der Bestand an Strom tankenden Autos eine Rolle spielen, der ist - Berlin ausgenommen - in den östlichen Bundesländern besonders gering.

Das erklärt auch, warum in einem Versorgungsgrad-Ranking der Bundesländer Thüringen die Nase vorne hat - knapp vor Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. In den drei Ländern müssen sich im Schnitt weniger als zwölf Strom tankende Autos einen Ladepunkt teilen. Schlusslichter sind hier Saarland und Rheinland-Pfalz mit 23,3 und 20,5 Stromern je Ladepunkt und jeweils leicht unterdurchschnittlichen Stromeranteilen im Fahrzeugbestand. Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg, die die jeweils höchsten Stromeranteile aufweisen, liegen im Mittelfeld.