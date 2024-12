Positive Resonanz

Viele waren sofort zum Mitmachen bereit, so dass der Plausch am kommenden Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr stattfinden kann. „Bitte keine weiteren Anfragen nach Standplätzen. Wir haben nur den Schulhof und sind für beide Tage ausgebucht“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Angebot

Aufs Publikum wartet ein reichhaltiges kulinarisches Angebot mit Gegrilltem, Pommes, Crêpes, Raclette, Schupfnudeln sowie Waffeln, Kaffee und Kuchen. Und natürlich gibt es eine Vielzahl an Heiß- und Kaltgetränken. „Auch Händler werden da sein“, kündigt der „Hüttli“-Wirt an. Sie bieten unter anderem Silberschmuck, Perlen und Edelsteine, Steinbilder, Liköre sowie handgestrickte Artikel, selbst gemachte Marmelade und Gelees, Tassen mit Fotos und sonstige bedruckte Artikel. Auch Leuchtballons, Kerzenständer, Uhren der besonderen Art und Glasgravuren werden offeriert.