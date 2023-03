Inklusionssport Pure Lebensfreude im Schnee

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ hatte Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann, in Vertretung für Schirmherrin Theresa Schopper, in Todtnauberg die Landes-Winterspiele für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung eröffnet. „Sport kann ein Katalysator für Inklusion sein und somit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene viel bewirken,“ so Daniel Hager-Mann in seiner Begrüßungsrede.

Weltklasse-Skispringerstark beeindruckt

So sieht das auch Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und hebt hervor: „Teilhabe für alle ist das Ziel. Special Olympics Baden-Württemberg leistet wichtige Arbeit und trägt Inklusion über den Sport in die Gesellschaft.“ Über diesen Rückenwind aus Berlin freuten sich die Verantwortlichen von Special Olympics BW ganz besonders. Das olympische Feuer war zum vierten Mal in Todtnauberg angekommen und die Ausrichter Bergwelt Todtnau freuten sich darauf, „gelebte Inklusion im und durch den Sport vor Ort hautnah miterleben zu dürfen“, sagte Todtnaus Bürgermeister Andreas Wießner.

Es folgte das olympische Zeremoniell, bei dem die Gesichter der Spiele, Martin Schmitt und Sabrina Schneider, gemeinsam die Special Olympics Flamme entzündeten. Der ehemalige Weltklasse-Skispringer freute sich, bei einer so ereignisreichen Veranstaltung dabei sein zu dürfen: „Die Athletinnen und Athleten haben hier die Möglichkeit zu zeigen, was sie können. Es geht nicht um Rekorde, sondern um das Miteinander. Besonders wichtig finde ich, dass jedem die Möglichkeit von Bewegungs- und Sportangeboten zustehen sollte.“

Der erste Wettbewerbstag musste in die Silberberghalle in Todtnau verlegt werden, weil den Hochschwarzwald orkanartige Böen und Starkregen heimsuchten. Organisationschef Martin Metz und sein Team zauberten einen spannenden Mannschafts-Wettbewerb in die Halle, der bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hervorragend ankam. Barbara, eine Teilnehmerin der Spiele: „Alles super. Es ist einfach großartig, gemeinsam Sport zu treiben. Mir tut das unglaublich gut. Ich fühle mich sehr wohl hier.“ Und der 22-jährige Herbert fügt an: „Sporttreiben gefällt mit sehr. Einfach nur geil!“

Mit einer bunten ausgelassenen Abschlussfeier bei Kaiserwetter im Kurhaus Todtnauberg endeten am vergangenen Samstag dann die Landes-Winterspiele von Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW).

pd/nod