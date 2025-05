Inklusive Kunst in Lörrach: Im Glashaus hängen Bilder von Künstlern mit Handicap

Werke von Künstlern mit Inklusion im Glashaus. Foto: Gabriele Hauger

In den Räumen und Fluren hingen von Anfang an Bilder von Künstler-Stars, die die Gründung des Hauses der Diakonie unterstützten wie Horst Antes, Otmar Alt, Jürgen Brodwolf, Otto Dix, Günther Förg, Erich Heckel, HAP Grieshaber, Heinz Mack, Otto Pine, Arnulf Rainer, Rosemarie Trockel oder Günther Uecker. Werke, die die Bewohner – die meisten mit kognitiven Einschränkungen oder psychischen Erkrankungen – ungemein inspirierten. Bald wurden daher Kunstkurse angeboten. Und in den vier Jahrzehnten entstanden so Hunderte von Arbeiten, die auch immer wieder im Haus oder in der Stadthalle Wehr ausgestellt wurden und werden.