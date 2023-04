Innenstadt-Begrünung Schnell wachsend, ohne Ansprüche

Wenige Ansprüche

„Bei der Auswahl geeigneter Vegetation stand die Laufzeit der temporären Maßnahme zur Verkehrsberuhigung von etwa zehn Jahren im Vordergrund“, erklären dazu Remko Brouwer von der zuständigen Fachgruppe Tiefbau im Rathaus und Ane Nieschling vom Landschaftsarchitekturbüro freisign aus Freiburg in einer gemeinsamen Mitteilung. Gesucht waren demnach Bäume, die schnell wachsen und wenig Ansprüche an ihren Standort haben. Dafür eignen sich sogenannte „Pionierbäume“ wie Birken, Zitterpappeln und Weiden, die sich genau mit diesen Eigenschaften auszeichnen, so Brouwer und Nieschling. Vorbild sei die Natur und der Blick in den umgebenden Schwarzwald. „Das Konzept sieht also vor, ein kleines Stück Natur mit der temporären Maßnahme in der Innenstadt zu implementieren“, erläutern die beiden. Ebenso sei es wichtig gewesen, eine Bepflanzung auszuwählen, die im Straßenraum gut sichtbar sind und sich von den Autos abheben.

Perspektive: Zehn Jahre

Im Anschluss an ihren Einsatz in der Hauptstraße in etwa zehn Jahren sollen die Bäume „ausgepflanzt“ und an anderer Stelle wieder eingepflanzt werden, heißt es abschließend.